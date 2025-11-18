Мир
15:44, 18 ноября 2025

Польшу раскритиковали за обвинение России в диверсии

Дизен об обвинениях Польши в адрес РФ: Стоит завершить дело о «Северном потоке»
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: KPRM / Handout / Reuters

Польше, прежде чем выдвигать обвинения в адрес России о диверсии на железнодорожных путях, ведущих на Украину, стоит завершить расследования по делу о подрывах российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом в соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Может быть, нам стоит завершить расследование по "Северному потоку", прежде чем выдвигать обвинения?» — написал эксперт в ответ на пост премьер-министра страны Дональда Туска, пообещавшего поймать виновных.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве железнодорожного полотна на линии Варшава — Люблин. Уточняется, что польский глава оборонного ведомства при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что абсолютная уверенность в том, кто является виновником, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент беспрецедентным актом саботажа. Политик подчеркнул, что диверсия направлена непосредственно против безопасности польского государства и его граждан.

