Мир
15:50, 18 ноября 2025Мир

В подрыве железной дороги в Польше обвинили Украину

Малинен: Диверсию на железной дороге в Польше организовала Украина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Диверсию на участке железной дороги Варшава — Люблин в Польше организовала Украина. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Теперь, когда Украина попыталась угнать МиГ, чтобы доставить его на базу НАТО в Румынии, и установила взрывчатку на железнодорожных путях в Польше, как вы думаете, что они будут делать дальше?» — написал эксперт.

Малинен считает, что если бы Россия хотела нанести удар по Польше, она бы сделала это с воздуха. «Конечно, они устанавливают бомбы на железнодорожных путях в Польше, ведь им больше нечем заняться», — пошутил он.

17 ноября на железной дороге в Польше, ведущей к границе с Украиной, дважды за день прогремели взрывы. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в произошедшем Россию, не приведя, однако, никаких доказательств.

