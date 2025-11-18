В России ответили на обвинения из-за взрыва на железной дороге в Польше

Депутат Журова раскритиковала обвинения в адрес РФ из-за взрыва в Польше

На Западе во всем виновата Россия, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответила на обвинения Польши во взрыве на железнодорожных путях в адрес России.

«Они не хотят признавать всю ситуацию с "Северным потоком" до сих пор. К сожалению, они все время будут все говорить про нас. У них сейчас такая позиция. Во всем мы виноваты. И не будет никто разбираться. Они хотят, чтобы люди верили просто на слово», — отметила Журова.

По словам депутата, такими заявлениями на Западе хотят еще больше разогнать антироссийскую истерию.

«Им не нужны никакие доказательства. Главное — сказать, новость летела, а потом уже, даже если он это опровергнет, уже читать это никто не будет, к сожалению», — заключила она.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных путях, ведущих на Украину. Уточняется, что глава польского оборонного ведомства при этом не привел никаких доказательств.

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсию на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной.

