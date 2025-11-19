В Кремле прокомментировали закрытие последнего генконсульства России в Польше

Песков: Закрытие генконсульства в Гданьске — проявление деградации в отношениях

Закрытие генконсульства России в Гданьске является проявлением деградации в российско-польских отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь можно только выразить сожаление... Это никак не связано со здравомыслием, я бы так сказал», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что это решение польских властей указывает на тот факт, что отношения России и Польши «деградировали полностью».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее консульство России на территории страны.