В Кремле прокомментировали закрытие последнего генконсульства России в Польше

Закрытие генконсульства России в Гданьске является проявлением деградации в российско-польских отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Здесь можно только выразить сожаление... Это никак не связано со здравомыслием, я бы так сказал», — отметил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что это решение польских властей указывает на тот факт, что отношения России и Польши «деградировали полностью».
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее консульство России на территории страны.