МИД объявил об ответе России на закрытие генконсульства в Польше

МИД: Россия ответной мерой сократит дипломатическое присутствие Польши в стране

Москва в качестве ответной меры на решение Варшавы закрыть генконсульство России в Гданьске намерена сократить дипломатическое присутствие Польши в РФ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», — сообщила дипломат.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении Варшавы закрыть последнее консульство России на территории страны — в городе Гданьске. В польском МИД связали решение с диверсией на железной дороге, произошедшей в минувшие выходные.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины. Политик рассказал, что после инцидента мужчины бежали из страны через пограничный пункт в Тересполе на границе с Белоруссией, и заявил, что диверсанты якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.