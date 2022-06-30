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Генерала МВД Мельникова осудили на семь лет за попытку крупного мошенничества

Генерала МВД Мельникова осудили на семь лет строгого режима за попытку мошенничества

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Генерала МВД Александра Мельникова осудили на семь лет строгого режима за попытку крупного мошенничества, также суд оштрафовал его на 30 миллионов рублей. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Фигурант признан виновным в покушении на получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий. В то же время суд согласился с позицией гособвинителя и убрал из уголовного дела обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

Ранее генерал-майор МВД Александр Мельников был арестован по подозрению в покушении на крупное мошенничество. Отмечалось, что он планировал переехать за границу. О задержании Мельникова сообщали в сентябре 2019 года сотрудники Следственного комитета России (СКР). В суде тогда уточняли, что он является первым заместителем начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России. Потерпевшим по уголовному делу проходил бизнесмен, которого подозревали в мошенничестве и проверяли на причастность к совершению преступления. По данным следствия, Мельников вместе с подельниками предложил ему избежать уголовной ответственности за 100 миллионов рублей.

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