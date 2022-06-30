Генерала МВД Мельникова осудили на семь лет за попытку крупного мошенничества

Генерала МВД Мельникова осудили на семь лет строгого режима за попытку мошенничества

Генерала МВД Александра Мельникова осудили на семь лет строгого режима за попытку крупного мошенничества, также суд оштрафовал его на 30 миллионов рублей. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Фигурант признан виновным в покушении на получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий. В то же время суд согласился с позицией гособвинителя и убрал из уголовного дела обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

Ранее генерал-майор МВД Александр Мельников был арестован по подозрению в покушении на крупное мошенничество. Отмечалось, что он планировал переехать за границу. О задержании Мельникова сообщали в сентябре 2019 года сотрудники Следственного комитета России (СКР). В суде тогда уточняли, что он является первым заместителем начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России. Потерпевшим по уголовному делу проходил бизнесмен, которого подозревали в мошенничестве и проверяли на причастность к совершению преступления. По данным следствия, Мельников вместе с подельниками предложил ему избежать уголовной ответственности за 100 миллионов рублей.