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В правительстве поддержали законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ

Правительственная комиссия поддержала законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, один из соавторов законопроекта Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму», — добавил он.

19 сентября сообщалось, что правительство России не поддержало законопроект об ужесточении наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Помимо увеличения штрафов, соавтор законопроекта депутат Хинштейн предлагал наказывать за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений в книгах и фильмах.

Ранее Хинштейн заявлял, что понятие административно наказуемой пропаганды ЛГБТ будет расширено. По его словам, под понятием пропаганды будет также подразумеваться изображение гомосексуальных отношений «нормальными».

В июле в Государственную Думу был внесен законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, авторами которого выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду» и ЛДПР.

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Алина Гончарова
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