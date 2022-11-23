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17:01, 23 ноября 2022Россия

В России задумали ограничить продажу пропагандирующих ЛГБТ товаров

Госдума одобрила поправку об ограничении продажи товаров, пропагандирующих ЛГБТ

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

В России задумали ограничить продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, — Госдума одобрила соответствующую поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, педофилии и смены пола, которую депутат Александр Хинштейн внес перед вторым чтением, сообщает РИА Новости.

«Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность», — говорится в тексте документа. Какие именно товары имеются в виду, не уточняется.

Соответствующие изменения будут вноситься в закон «О защите прав потребителей».

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При этом Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к Хинштейну с просьбой отложить принятие поправок к этому закону — торговцы объяснили, что в текущей версии законопроекта содержится множество неопределенностей, которые могут привести к существенным потерям продавцов. Авторы обращения предложили распространить запрет только на те товары, в отношении которых будет принято соответствующее решение суда.

В 2020 году представитель организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова заявила, что изображение радуги на упаковке мороженого и радужные цвета на рекламных щитах представляют опасность, потому что пропагандируют ЛГБТ. Об этом она рассказала президенту России Владимиру Путину во время встречи с рабочей группой по поправкам в Конституцию, призывая установить контроль за пропагандой нетрадиционных ценностей в рекламе. Как утверждала Лахова, подобный пиар косвенно «заставляет привыкать детей к тому цвету».

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Варвара Родикова
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