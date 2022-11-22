Российские торговцы попросили притормозить закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

АКИТ попросила притормозить поправки к закону о запрете ЛГБТ-пропаганды до корректировки

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к председателю комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну с просьбой отложить принятие поправок к закону о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщает РИА Новости.

Они объяснили, что в текущей версии законопроекта содержится множество неопределенностей, которые могут привести к существенным потерям продавцов. В первую очередь притормозить законопроект требует статья 3, запрещающая продажу товара, в том числе импортного, который содержит информацию, за распространение которой предусмотрена ответственность.

В АКИТ напомнили, что торговцы не могут заранее сказать, какой товар привлечет внимание контролирующих органов. Фактически им предлагается проводить экспертизу всего товара, что потребует просто «огромных затрат со стороны отрасли».

Более того, речь в этом случае идет о товарах, а не сайтах. И если окажется, что какой-то из них нарушает новый закон, то всю партию придется списывать. А это означает, что компаниям придется резко поднимать цены на все остальное.

Авторы обращения предлагают распространить запрет только на те товары, в отношении которых есть соответствующее решение суда. Отдельно можно создать уполномоченный орган, который будет принимать решение в отношении импортируемых товаров, если те приобретаются посредством трансграничной торговли на сайтах, контролируемых зарубежными юридическими лицами.

Накануне, 21 ноября, комитет Государственной Думы по госстроительству уже отклонил ряд поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, в том числе ту, что предусматривает введение уголовного наказания за повторное нарушение.