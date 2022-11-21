Комитет Госдумы отклонил поправки об уголовном наказании за пропаганду ЛГБТ

Комитет Госдумы отклонил поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

На заседании в понедельник, 21 ноября, комитет Государственной Думы по госстроительству отклонил ряд поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предусматривали введение уголовного наказания за повторное нарушение. Об этом пишет РИА Новости.

За повторное нарушение запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних предлагалось установить ответственность вплоть до трех лет лишения свободы. За повторное нарушение запрета пропаганды педофилии — до двух лет, за нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ — до пяти лет.

При этом комитет нижней палаты парламента одобрил ко второму чтению законопроект, предлагающий установить штраф до пяти миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан, а также до десяти миллионов — за пропаганду педофилии.

27 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Впоследствии русская православная церковь (РПЦ) призвала не унижать представителей ЛГБТ-сообществ. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что демонстрировать греховное поведение недопустимо, а попытки вовлечения в него общества должны преследоваться по закону.