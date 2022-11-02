Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:27, 2 ноября 2022Россия

Русская православная церковь призвала не унижать представителей ЛГБТ

Представитель Московского патриархата Легойда: РПЦ призвала не унижать ЛГБТ-сообщества

Фото: Unsplash.com

Русская православная церковь (РПЦ) призвала не унижать представителей ЛГБТ-сообществ. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает РИА Новости.

«Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто с нашей точки зрения совершает грех. Унижать никого не надо, но для всех лучше, если греховные наклонности человека станут предметом исповеди или хотя бы обсуждения с психологом, но не публичного навязывания и оправдания», — указал священнослужитель.

Легойда добавил, что демонстрировать греховное поведение недопустимо, а попытки вовлечения в него общества должны преследоваться по закону.

По его словам, закон должен закреплять и защищать ценности, поэтому РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Он напомнил, что агрессивное поведение, навязывающее отрицание традиционной семьи, недопустимо.

27 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Также документ предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Вместе с этим запрещаются призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило о существенном нарушении управления группировками ВСУ
Байден оговорился о сроке своего президентства
Президент Южной Кореи поручил заставить КНДР заплатить за провокации
Стало известно о запуске КНДР десяти ракет разных типов
Русская православная церковь призвала не унижать представителей ЛГБТ
В МИД назвали бессмысленным введение запрета на въезд жителям стран Запада
Французы согласились с выводами России о взрывах на «Северном потоке»
В Германии обвинили Шольца в расколе Евросоюза
В России оценили решение Маска уволить совет директоров Twitter
Байдену задали три неудобных вопроса о помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.