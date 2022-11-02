Русская православная церковь призвала не унижать представителей ЛГБТ

Представитель Московского патриархата Легойда: РПЦ призвала не унижать ЛГБТ-сообщества

Русская православная церковь (РПЦ) призвала не унижать представителей ЛГБТ-сообществ. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает РИА Новости.

«Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто с нашей точки зрения совершает грех. Унижать никого не надо, но для всех лучше, если греховные наклонности человека станут предметом исповеди или хотя бы обсуждения с психологом, но не публичного навязывания и оправдания», — указал священнослужитель.

Легойда добавил, что демонстрировать греховное поведение недопустимо, а попытки вовлечения в него общества должны преследоваться по закону.

По его словам, закон должен закреплять и защищать ценности, поэтому РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Он напомнил, что агрессивное поведение, навязывающее отрицание традиционной семьи, недопустимо.

27 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Также документ предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Вместе с этим запрещаются призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

