Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 21 ноября 2022Россия

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению штрафы за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению штрафы до 10 млн рублей за пропаганду педофилии

Фото: Justin Luca Krause / Unsplash

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан, а также до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, за пропаганду среди взрослых предлагается ввести максимальный штраф до 4 миллионов рублей, среди детей — 5 миллионов. Штраф за пропаганду педофилии должен составить до 10 миллионов рублей.

Кроме того, по отдельным составам предусмотрена приостановка деятельности юридических лиц на 90 суток, а для иностранных граждан — административный арест на 15 суток или выдворение из России.

27 октября депутаты нижней палаты парламента единогласно приняли в первом чтении проект закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Также документ предусматривает запрет информации с призывом к смене пола и пропагандой педофилии. Законопроект затрагивает интернет, СМИ, книги, аудиовизуальные сервисы, кино и рекламу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о возможности второй волны мобилизации
Российский циклолет с беспилотником испытают в 2025 году
Певица Жасмин рассказала об ограничениях в еде после серьезного диагноза
Афганистану предрекли гуманитарную катастрофу
Роналду ответил на критику из-за высказываний про «Манчестер Юнайтед»
Врачи удалили из живота пациента опухоль размером с футбольный мяч
Европа захотела ввести налог на вывод санкционных денег
Первая леди США рассказала о любимом торте Байдена и о праздновании его юбилея
В Кремле высказались об идее сделать 31 декабря официальным выходным днем
Суд оставил под арестом коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.