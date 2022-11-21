Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению штрафы за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению штрафы до 10 млн рублей за пропаганду педофилии

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан, а также до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, за пропаганду среди взрослых предлагается ввести максимальный штраф до 4 миллионов рублей, среди детей — 5 миллионов. Штраф за пропаганду педофилии должен составить до 10 миллионов рублей.

Кроме того, по отдельным составам предусмотрена приостановка деятельности юридических лиц на 90 суток, а для иностранных граждан — административный арест на 15 суток или выдворение из России.

27 октября депутаты нижней палаты парламента единогласно приняли в первом чтении проект закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Также документ предусматривает запрет информации с призывом к смене пола и пропагандой педофилии. Законопроект затрагивает интернет, СМИ, книги, аудиовизуальные сервисы, кино и рекламу.