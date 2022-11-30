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13:32, 30 ноября 2022Россия

Совет Федерации одобрил проект закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Совфед одобрил законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России

Фото: Совет Федерации / Flickr

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время обсуждения проекта закона член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин обратил внимание сенаторов на тот факт, что если раньше пропаганда ЛГБТ каралась лишь среди несовершеннолетних, то после принятия закона запрет будет касаться всех возрастных групп.

После рассмотрения Советом Федерации документ будет направлен на подписание президенту и вступит в силу после публикации на официальном портале правовой информации.

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Разработанный более чем 300 депутатами документ https://lenta.ru/news/2022/11/24/lgbt_zakon/ парламентариями во втором чтении 23 ноября, а в третьем — 24 ноября.

В пояснительной записке к закону депутаты объясняли значение расширения ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, что нетрадиционные ценности способны негативно влиять не только на неокрепшую психику детей, но и на демографические показатели.

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Марк Леонов
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