Ведущего телеканала «Дождь» уволили после слов о помощи российским военным

Ведущего телеканала «Дождь» Коростелева уволили после слов о помощи российским военным

Телеканал «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов), вещающий на данный момент из Латвии, прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в прямом эфире о помощи российским военнослужащим. Об этом во время выпуска новостей заявила руководитель информационной службы канала Екатерина Котрикадзе (внесена в реестр физлиц-иноагентов) (выпуск доступен на YouTube).

Она подчеркнула, что высказывания Коростелева ошибочны и категорически неприемлемы для всей редакции.

«В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции», — пояснила Котрикадзе и добавила, что решение об увольнении сотрудника было крайне сложным, однако, по мнению руководства «Дождя», единственно верным и возможным.

Ранее стало известно, что власти Латвии после случившегося назначили телеканалу штраф в размере 10 тысяч евро и предупредили о возможном закрытии. Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что если «Дождь» продолжит совершать нарушения, то «нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание».

Коростелев в прямом эфире 1 декабря заявил о помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации, которой, как он утверждал, занимались некоторые сотрудники «Дождя». «Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в Telegram-бот. (...) Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — сказал ведущий.

В марте «Дождь» прекратил свою работу в России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. В ведомстве заявили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российской армии в рамках спецоперации на Украине. Помимо этого, телеканал обвинили в распространении информации, содержащей призывы к экстремизму и насилию в отношении россиян. Позднее руководство СМИ сообщило о возобновлении вещания из Латвии.