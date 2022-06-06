Телеканал «Дождь» возобновит вещание из Латвии

NEPLP выдал разрешение на вещание в Латвии российскому телеканалу «Дождь»

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) Латвии выдал разрешение на вещание российскому телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), заявил председатель NEPLP Иварс Аболиньш. Его слова передает латвийское информагентство LETA.

«Дождь» возобновит вещание из Риги. Отмечается, что он появится в списке зарегистрированных в Латвии телеканалов 9 июня. Соответствующую информацию подтвердил глава NEPLP. По его словам, переговоры о переезде телеканала в Латвию велись около трех месяцев.

О том, что «Дождь» прекратил работу на территории России, стало известно 3 марта.

Ранее главред «Дождя» Тихон Дзядко заявил о временном отъезде из России. Журналист отметил, что стал не единственным сотрудником издания, который решил уехать. По его словам, после блокировки сайта канала и его аккаунтов в некоторых соцсетях, а также после угроз в адрес ряда сотрудников представители медиа посчитали, что их безопасность под угрозой.

1 марта Роскомнадзор ограничил доступ к телеканалу «Дождь». В ведомстве заявили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российской армии в рамках спецоперации на Украине. Помимо этого, телеканал обвинили в распространении информации, содержащей призывы к экстремизму и насилию в отношении россиян.

