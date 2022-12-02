Министр обороны Латвии призвал «Дождь» покинуть страну

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал журналистов «Дождя» покинуть страну

Министр обороны страны Латвии Артис Пабрикс заявил, что телеканал «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) должен вернуться в Россию, а его сотрудникам следует «аннулировать вид на жительство». Его слова опубликованы в Twitter на личной странице.

Латвийские власти назначили телеканалу штраф в размере 10 тысяч евро и предупредили о возможном закрытии. Это произошло после того, как ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире заявил о помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации.

Если «Дождь» продолжит совершать нарушения, то «нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание». Как заявила позднее руководитель информационной службы и ведущая оштрафованного телеканала Екатерина Котрикадзе (внесена в реестр физлиц-иноагентов), Коростелева уволили с «Дождя».