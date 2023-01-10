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09:10, 10 января 2023Интернет и СМИ

«Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах

Телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах

Фото: Denis Kaminev / Reuters

Телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 22 декабря на сайте Управления по делам СМИ страны.

Отмечается, что нидерландский регулятор выдал разрешение компании TVR Studios B.V. на «предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения» через телеканал «Дождь».

Лицензия на вещание будет действовать в течение пяти лет.

6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя» на вещание. Такое решение было принято после того, как в начале декабря ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире рассказал о помощи российским военным в зоне спецоперации. Позже он объяснил свои слова оговоркой и подчеркнул, что они были вырваны из контекста. Через некоторое время стало известно, что Коростелева уволили.

Кроме того, «Дождь» решили выселить из арендованного помещения в Латвии. Управление по делам гражданства и миграции республики также потребовало от канала разъяснений, чем в дальнейшем будут заниматься работники редакции после отзыва лицензии на вещание в стране, однако в итоге рабочие визы сотрудникам «Дождя» сохранили.

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Евгения Наумова
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