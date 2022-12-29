В Латвии решили сохранить рабочие визы сотрудникам «Дождя»

Власти Латвии решили сохранить рабочие визы сотрудникам канала «Дождь»

Власти Латвии решили сохранить рабочие визы сотрудникам телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), лицензия на вещание которого была в начале декабря аннулирована в республике. Об этом пишет портал Delfi.

По данным портала, Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) проверило визы сотрудников «Дождя», которые дают право на трудоустройство и выдаются на один год, и пришло к выводу, что работники телеканала могут оставаться в республике и продолжать там работать.

Отмечается, что «Дождь» в пояснении упомянул, что цель рабочей визы — трудоустройство — по-прежнему сохраняется, так как сотрудники СМИ продолжают создавать контент и распространять его в социальных сетях и на цифровых каналах.

В PMLP указали, что при сохранении цели визы у них нет правового основания для аннулирования документа.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя» на вещание в стране 6 декабря. Такое решение было принято после того, как 1 декабря ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире заявил о помощи российским военным в зоне спецоперации. Позднее он объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста.