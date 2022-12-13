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19:17, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

Власти Латвии потребовали от «Дождя» разъяснений по визам сотрудников

Власти Латвии попросили «Дождь» объяснить, чем дальше будут заниматься сотрудники в стране

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) потребовало у телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) разъяснений, чем в дальнейшем будут заниматься сотрудники редакции после отзыва лицензии на вещание в стране. Об этом сообщила глава УДГМ Майра Розе, передает портал Rus.LSM.

«Телеканалу выдали 13 виз. Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз», — сообщила глава ведомства. При этом Розе уточнила, что отзыв лицензии телеканала не означает, что его сотрудникам автоматически аннулируют рабочие визы.

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«Как мы слышали, "Дождь" планирует продолжить выкладывать контент в YouTube, и это тоже в каком-то смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке — пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек, и сохраняется ли изначальная цель получения визы», — отметила Розе и добавила, что ведомство попросило канал предоставить объяснения до 20 декабря.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя» на вещание в республике 6 декабря. Такое решение было принято в связи «с угрозами национальной безопасности и общественному порядку» после того, как 1 декабря ведущий «Дождя» Алексей Коростелев в прямом эфире заявил о помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации, которой, по его словам, занимались некоторые сотрудники телеканала.

Сам журналист объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста. Несмотря на это, телеканал прекратил сотрудничество с Коростелевым. Служба государственной безопасности Латвии начала расследование из-за слов журналиста.

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Денис Савосин
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