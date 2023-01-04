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16:37, 4 января 2023Интернет и СМИ

Латвия отказалась возобновлять лицензию «Дождя»

Регулятор Латвии исключил возможность возобновления лицензии телеканала «Дождь»

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш исключил возможность возобновления аннулированной в декабре лицензии телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), пишет ТАСС со ссылкой на объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского телевидения.

«Никакие переговоры о возврате лицензии невозможны, потому что канал допустил серьезное нарушение закона», — подчеркнул глава регулятора. По его словам, латвийские власти отказываются вернуть канал в эфир еще и потому, что хотят уменьшить доминирование программ на русском языке. Аболиньш подчеркнул, что поддерживать дополнительный контент на русском «абсолютно неправильно».

Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию «Дождя» на вещание 6 декабря. Такое решение было принято после того, как в начале декабря Алексей Коростелев в прямом эфире заявил о помощи российским военным в зоне спецоперации, которой, по его словам, занимались некоторые работники телеканала. Позднее он объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста. 

Кроме того, телеканал решили выселить из арендованного помещения в Латвии — в декабре латвийская медиакомпания TV3 Group расторгла с ним договор. Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) также потребовало от телеканала разъяснений, чем в дальнейшем будут заниматься работники редакции после отзыва лицензии на вещание в стране, однако рабочие визы сотрудникам «Дождя» сохранили.

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Софья Ермакова
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