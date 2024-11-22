Главы МИД России и Белоруссии возложили цветы к Вечному огню

Главы МИД России и Белоруссии Лавров и Рыженков возложили цветы к Вечному огню

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров вместе со своим коллегой из Белоруссии Максим Рыженков возложили цветы к Вечному огню у Брестской крепости. Об этом пишет РИА Новости .

Возложение цветов к месту памяти Великой Отечественной Войны является частью программы визита Лаврова в Брест. Туда он прибыл для встречи с Рыженковым для обсуждения подготовки заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства России и Белоруссии. Оно должно состояться в декабре.

Лавров прибыл в Брест 21 ноября. Он вместе с Рыженковым обсудят международную ситуацию во время двусторонней встречи.

Ранее стало известно о подготовке спецслужбами Польши военных для нападения на территорию Белоруссии. По данным журналистов, силовое ведомство в Варшаве активно создают вооруженные формирования.