Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:06, 22 декабря 2023Экономика

В Германии назвали последствия отказа Украины от российского газа для Европы

Focus: отказ Украины от транзита газа России нанесет сильный удар по Европе
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Европейские страны столкнутся с проблемами, вызванными отказом Украины от транзита российского газа в Европу. Последствия решения Киева назвал немецкий журнал Focus.

Отмечается, что намерение Киева не отправлять российский газ в Европу приведет к повышению цен на топливо для европейских потребителей, поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан.

Кроме того, профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова допустила, что решение Украины может также привести к перемещению производства. По ее оценкам, от пяти до десяти процентов немецких промышленных производственных мощностей могут быть навсегда перемещены за границу.

Ранее глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев сообщил, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС по своей территории после того, как в конце 2024 года истечет срок его действия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Орбан поинтересовался условиями приема Украины в Европу. Сможет ли Киев оказаться в ЕС вместе с российскими солдатами?

      Порноактер рассказал о личном запрете относительно съемок

      В Москве 16-летнюю студентку нашли в общежитии с порезами на шее и груди

      Врач предупредил об опасности новогодних праздников для пениса

      КНДР осудила резолюцию G7 о конфискации российских активов Украине

      В ЛНР обнаружили позиции ВСУ для обстрела Кременной во дворах частных домов

      В Москве школьникам захотели проводить уроки на крыше

      В ЛНР раскрыли методы подготовки ВСУ диверсантов-подростков

      В российском торговом центре подростки устроили стрельбу

      На Украине обвинили Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости