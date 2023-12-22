В Германии назвали последствия отказа Украины от российского газа для Европы

Focus: отказ Украины от транзита газа России нанесет сильный удар по Европе

Европейские страны столкнутся с проблемами, вызванными отказом Украины от транзита российского газа в Европу. Последствия решения Киева назвал немецкий журнал Focus.

Отмечается, что намерение Киева не отправлять российский газ в Европу приведет к повышению цен на топливо для европейских потребителей, поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан.

Кроме того, профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова допустила, что решение Украины может также привести к перемещению производства. По ее оценкам, от пяти до десяти процентов немецких промышленных производственных мощностей могут быть навсегда перемещены за границу.

Ранее глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев сообщил, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС по своей территории после того, как в конце 2024 года истечет срок его действия.