Путин рассказал о растекающемся по Украине российском газе

Путин заявил о выполнении «Газпромом» обязательств по транзиту через Украину

Украина по-прежнему потребляет российский газ, помешать этому Россия не может, объяснил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По его словам, газотранспортная сеть Украины устроена так, что, как только топливо заходит на территорию страны, то «вжух — и растекается». Между тем российская компания выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, получая за это деньги, а какие-то средства за транзит идут и Киеву.

Украина сообщила о накоплении достаточного количества запасов газа для прохождения зимнего периода еще в августе. Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев отмечал, что накопленных объемов достаточно даже при неблагоприятных вариантах.

Позднее арендовать подземные газовые хранилища (ПХГ) на Украине начали европейские компании, так как в хранилищах ЕС не оставалось места. Также украинские ПХГ использует Молдавия, не имеющая достаточного количества своих мощностей для хранения.