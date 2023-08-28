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15:02, 28 августа 2023Экономика

Украина накопила достаточно газа для прохождения зимы

Глава «Нафтогаза Украины» Чернышев заявил о заполненности ПХГ на 95 % от нормы
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Подземные хранилища газа (ПХГ) Украины заполнены на 95 процентов от того уровня, который достаточен для успешного прохождения зимы. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышев, передает РИА Новости.

По его словам, к отопительному сезону необходимо было накопить 14,7 миллиарда кубометров, сейчас уже имеется 14 миллиардов. При этом целевой уровень подразумевает возможность расходов на генерацию электроэнергии при необходимости.

Чернышев указал, что импортировать газ республика не собирается, потому что своих запасов хватит. Чтобы этого добиться, «Нафтогаз» увеличил собственную добычу на восемь процентов.

«Фактически Украина, наконец, может рассчитывать на себя», — заметил глава компании. В марте Минэнерго Украины указывало, что добыча газа в стране достигла 50,5 миллиона кубометров в сутки. Впрочем, Чернышев добавил, что при некоторых сценариях импорт топлива возможен, если понадобится создать резервный объем.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер заявил, что Европа выполнила план по наполнению ПХГ на 2,5 месяца раньше срока. Предполагалось, что они будут заполнены на 90 процентов к 1 ноября, но в реальности достигнуть такого уровня удалось в середине августа.

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На фоне уменьшения возможностей хранить газ в Европе ряд европейских компаний начали использовать для создания запасов украинские ПХГ, поскольку их мощность в республике превышает потребности страны. Достигнуть такого результата удалось без увеличения закупок российского трубопроводного газа. Однако продажи российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе растут.

Благоприятная ситуация с газом в Европе позволяет удерживать биржевые цены на топливо на уровне ниже в восемь раз ниже, чем годом ранее, когда наблюдались исторические максимумы.

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    Платон Щукин
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