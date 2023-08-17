Европа довела запасы газа до максимума раньше срока

В Еврокомиссии сообщили о заполнении газовых хранилищ на 89,89%

Страны Европы заполнили подземные газовые хранилища (ПХГ) на 89,89 процента, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер, передает ТАСС. При этом выполнить план государствам удалось раньше срока — весной ЕК установила, что страны должны довести запасы газа до 90 процентов к 1 ноября.

«Это отличный результат», — констатировал Кеерсмакер, отметив, что добиться таких успехов региону удалось в том числе благодаря аномально теплой зиме.

Официальные данные подтверждают слова Кеерсмакера. Уже перевыполнили план Испания, Хорватия, Швеция, Словакия, Чехия, Нидерланды, Польша, Португалия, Германия и Австрия. Меньше всего заполнены ПХГ Латвии (76,9 процента) и Румынии (82 процента). В целом хранилища газа в Европе заполнены гораздо сильнее, чем в среднем за последние годы.

Несмотря на то, что с уже имеющимися запасами Европа, как ожидается, удачно пройдет следующий отопительный сезон, страны продолжают увеличивать объем хранилищ. В частности, это делается за счет ПХГ Украины, которые могут добавить к текущим объемам 10 процентов. При этом Киев получит дополнительный доход, отмечает европейская исследовательская организация Bruegel.

Стоимость газа в Европе в летние месяцы находится в диапазоне 330-430 долларов за тысячу кубометров. Несмотря на то, что в ходе торгов 17 августа на бирже ICE цены растут, прибавляя около трех процентов с начала дня (443 доллара за тысячу кубометров), они по-прежнему более чем в восемь раз ниже, чем год назад.