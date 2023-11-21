Молдавия сообщила о хранении своих запасов газа на Украине

Глава Минэнерго Молдавии Парликов заявил о хранении запасов газа на Украине

Подавляющая часть запасов газа Молдавии хранится на территории Украины, из общих 650 миллионов кубометров только 20 миллионов остается в Румынии. Об этом в эфире радио Moldova заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

По его словам, главной причиной такого выбора стала стоимость аренды хранилищ — Украина предлагает свои услуги в пять-шесть раз дешевле. Дополнительным минусом румынского варианта является скорость перекачки, физически обеспечить поставки оттуда газа в объемах, необходимых для прохождения зимнего периода, невозможно.

Ранее сообщалось, что закачивать топливо в украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) начали европейские компании. По данным «Нафтогаза», к 1 ноября там находилось уже более двух миллиардов кубометров.

Сама Украина обеспечила прохождение зимнего периода еще в августе. Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев указывал, что накопленных объемов достаточно даже при неблагоприятных вариантах. Импорт топлива может понадобиться только для создания резервов в экстренных случаях.

Между тем в Молдавии компания NordGaz Furnizare анонсировала поставки газа из Турции, который будет значительно дешевле того, что республика получает в настоящее время из России. Директор компании Александр Гросу утверждает, что поставщик договорился с несколькими турецкими операторами и готов обеспечить всю республику. Впрочем, Парликов усомнился в реальности предложения NordGaz Furnizare, ведь оператор никогда не занимался этим делом и не раскрывает партнеров.