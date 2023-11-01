Евросоюз закачал в украинские хранилища избыток газа

FT: Евросоюз после заполнения своих хранилищ начал закачивать газ в украинские

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе приблизились к пиковому заполнению, в отдельных странах они переполнены, из-за чего компании начали использовать украинские мощности. Об этом говорится в материале Financial Times.

По данным «Нафтогаза», Украина хранит уже два миллиарда кубометров европейского газа. Всего украинские ПХГ по состоянию на 30 октября были заполнены на 39,29 процента, потому что их объем значительно превосходит потребности страны.

Европейские поставщики согласились на предложения Киева во многом из-за низких тарифов и освобождения от таможенных пошлин на три года. В результате газ легко вернуть обратно в Европу, а удаленность хранилищ от зоны боевых действий и нахождение их глубоко под землей делает маловероятным повреждение резервуаров во время ракетных ударов.

Как отмечает издание, в настоящее время газохранилища в странах ЕС заполнены на 99,24 процента, при этом закачка продолжается. Поэтому Украина может получить дополнительные объемы в ближайшие недели. Пока что небольшое сокращение наблюдается только в датских ПХГ, где запасы сократились до 97,89 процента.

В августе глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышев указывал, что страна почти накопила достаточное количество газа для прохождения отопительного сезона даже в экстремальных условиях. При этом первый газ трейдеры начали закачивать на Украину еще в середине лета.

Помимо Украины, европейские компании хранят сжиженный природный газ (СПГ) в плавучих хранилищах у берегов. По оценке экспертов, проблемы с газоснабжением этой зимой в Европе могут возникнуть только в случае одновременного резкого похолодания на европейском континенте и в Азии или же перебоях поставок из Норвегии.