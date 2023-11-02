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16:48, 2 ноября 2023Экономика

В Молдавии назвали фейком контракт на закупки газа в Турции

Министр энергетики Молдавии назвал контракт на поставки газа из Турции фейком
Виктор Парликов

Виктор Парликов. Фото: Privesc.Eu Moldova / Reuters

Контракт на покупку природного газа по заниженной цене для жителей автономной Гагаузии является незаконным. Об этом заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, которого цитирует РИА Новости.

По словам чиновника, на документе не стоит штампа турецкой компании, а сама она «никогда не занималась поставками газа».

До этого стало известно, что турецкая компания Zen Solar Enerji Sanayi Ticaret LLC начнет поставки газа по названым оптимальными ценам. Тогда же глава Гагаузии Евгения Гуцул отмечала, что автономия сможет получать турецкий газ дешевле, чем остальная Молдавия. Исполнение контракта, который Парликов назвал фейком, пообещали начать в декабре.

Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал, что стоимость российского газа для Молдавии в ноябре составит 830,42 доллара за тысячу кубометров. Исходя из приведенных Гуцул цифр, речь в контракте с турецким поставщиком идет о цене в 550 долларов за тысячу кубометров.

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      Дмитрий Воронин
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