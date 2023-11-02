Молдавия договорилась о поставках газа с Турцией

Молдавская NordGaz Furnizare начнет закупать газ для Гагаузии в Турции

Турецкая компания Zen Solar Enerji Sanayi Ticaret LLC начнет поставки газа в Гагаузию, автономию Молдавии. Соответствующий долгосрочный контракт с ней с целью диверсификации источников подписал молдавский оператор NordGaz Furnizare, сообщает РИА Новости.

В NordGaz стоимость топлива для региона назвали оптимальной. До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул отмечала, что автономия сможет получать турецкий газ дешевле, чем остальная Молдавия.

Исполнение контракта начнется в начале декабря. При этом в NordGaz Furnizare подчеркнули, что жители региона уже с этого момента смогут получить топливо по более привлекательной цене, чем сейчас.

Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал, что стоимость российского газа для Молдавии в ноябре составит 830,42 доллара за тысячу кубометров. Этот показатель выше октябрьского значения более чем на 30 долларов. Кроме того, российский газ в полтора раза дороже, чем топливо для европейских потребителей в последние месяцы.

Вместе с тем в компании полагают, что в первом квартале 2024 года цены на газ для Молдавии упадут до 510 долларов за тысячу кубометров, что сравнимо с ценами в Европе в настоящее время.

Проблемой для поставок из России остается долг, сумму которого оспаривают стороны. «Газпром» считает, что недополучил за поставки в прошлые годы около 700 миллионов долларов, в свою очередь молдавская сторона со ссылкой на результаты аудита европейских компаний готова выплатить почти в сто раз меньше — около девяти миллионов долларов.