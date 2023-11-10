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19:43, 10 ноября 2023Экономика

Всей Молдавии предложили поменять российский газ на турецкий

Молдавская NordGaz Furnizare предложила всей стране дешевый газ из Турции

Фото: Lars Penning / Globallookpress.com

Предложение молдавской NordGaz Furnizare о поставках газа из Турции по ценам значительно ниже тех, что сформировались на российский газ, будет действительно для всех регионов страны. Об этом заявил директор компании Александр Гросу, передает РИА Новости.

До этого о соглашении с NordGaz Furnizare заявила глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул. По ее словам, турецкий газ будет идти в регион по цене 10 леев (56 центов) за кубометр, что более чем в полтора раза ниже текущих тарифов в республике.

Однако теперь Гросу указал, что соглашение с южным регионом является пилотным, а в дальнейшем компания готова начать продажу дешевого газа в остальные части страны. По его словам, NordGaz Furnizare договорилась с несколькими турецкими поставщиками и заключила три предварительных договора с европейскими трейдерами.

Глава компании подчеркнул, что они продолжат работать над возможностью расширения закупок газа, чтобы увеличить число поставщиков и, соответственно, клиентов в Молдавии.

До этого министр энергетики Молдавии Виктор Парликов усомнился в реальности предложения NordGaz Furnizare. Он указал, что компания никогда не занималась поставками газа, а на представленных ей документах не стоит штампа турецкой компании.

В настоящее время Молдавия получает газ из России. С мая стоимость кубометра топлива для бытовых потребителей составила 16,73 лея (0,92 доллара). Неурегулированной проблемой остается размер долга за поставки прошлых лет. «Газпром» требует более 700 миллионов долларов, в то время как Кишинев настаивает на сумме почти в сто раз меньше.

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      Платон Щукин
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