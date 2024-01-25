Украина намерена резко ускорить строительство ядерных реакторов

Reuters: в 2024 году Украина начнет строительство четырех ядерных реакторов

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в комментарии Reuters заявил о намерении начать строительство четырех ядерных реакторов летом или осенью этого года. Все они будут находиться на Хмельницкой атомной электростанции.

При этом речь идет о резком ускорении реализации планов. До этого Галущенко говорил только о том, что работы начнутся в 2024 году, но не уточнял, что строить будут сразу четыре блока.

Предполагается, что два блока, в том числе реакторы и сопутствующее оборудование, будут российского производства. Их Киев собирается импортировать из Болгарии. Производителем еще двух блоков будет американская Westinghouse.

С момента независимости Украина построила три новых реактора — на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС. При этом строительство третьего и четвертого реакторов на Хмельницкой АЭС начали, но заморозили еще в 1980-х годах.

В настоящее время Россия контролирует Запорожскую АЭС, энергия с нее не поступает в энергосистему Украины. Киев хочет компенсировать потерю новыми блоками. На строительство третьего блока Хмельницкой АЭС Галущенко отводит 2,5 года, остальные потребуют больше времени. Перед началом работ министерство должно получить одобрение Верховной Рады.

Ранее Галущенко заявлял, что Украина в сотрудничестве с западными странами наращивает производство урана и планирует вытеснить Россию с мирового рынка, что позволит ввести санкции против ее атомной промышленности.