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15:37, 16 сентября 2023Экономика

Украина захотела вытеснить Россию с рынка урана

В Минэнерго Украины заявили о желании вытеснить Россию с мирового рынка урана
СюжетСанкции против России:

Фото: Crystal Kwok / Unsplash

Украина наращивает производство урана, сотрудничая с западными странами, и планирует вытеснить Россию с мирового рынка. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, Россия продолжает контролировать значительную часть глобального рынка, что мешает введению санкций против атомной отрасли страны. Однако альтернативой российскому ядерному топливу может стать украинское, успехи в производстве которого уже есть, подчеркнул Галущенко. Несколько дней назад сотрудники Ровенской АЭС впервые загрузили в реактор типа ВВЭР-440 ядерное топливо производства американской компании Westinghouse при участии экспертов украинского «Энергоатома».

Министр добавил, что сейчас Украина вместе с рядом европейских стран работает над введением санкций против российской атомной отрасли. Соответствующие документы уже подписаны, заключил он.

За последний месяц мировые цены на уран выросли до максимума за последние 12 лет. Стоимость сырья достигла 65,5 доллара за фунт, что стало рекордным показателем с момента катастрофы на японской атомной электростанции «Фукусима» в 2011 году. Рост цен свидетельствует о мировой тенденции на возрождение ядерной энергетики — страны стремятся продлить срок службы имеющихся реакторов и рассматривают возможность строительства новых на фоне резкого подорожания газа.

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    Мария Грушко
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