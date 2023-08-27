В США рассказали о безуспешных попытках отказаться от российского урана

Bloomberg: попытки США отказаться от российского урана потерпели неудачу

Все предпринимаемые США попытки отказаться от урана из России пока потерпели неудачу. На это указало Bloomberg.

Агентство поясняет, что «Росатом» по-прежнему остается крупнейшим мировым поставщиком урана. Более того, российская госкорпорация по-прежнему снабжает почти четверть из 92 американских ядерных реакторов, а также десятки других АЭС в Европе и Азии.

Западные правительства избегают санкций против «Росатома», потому что это рискует нанести больший ущерб их собственной ядерной промышленности и экономике, чем экономике России. Более того, сокращение поставок российского урана напрямую затрагивает энергетическую безопасность США, поскольку последнее предприятие в Штатах по обогащению урана закрылось в 2013 году, и имеющихся резервов ядерного топлива хватит на 18 месяцев.

24 августа стало известно, что США резко увеличили закупки урана-235 у России. Объемы поставок ядерного топлива выросли в 2,2 раза. За первые шесть месяцев 2023-го отгрузки увеличились со 188 до 416 тонн — это максимальный показатель с 2005 года. За поставки США заплатили 696,5 миллиона долларов, что является рекордом с 2002 года. За год поставки в денежном выражении выросли в 2,5 раза, а доля России на рынке ядерного топлива для США увеличилась с 13 до 32 процентов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что увеличение закупки ядерного топлива у России лишний раз подтверждает, что США создают псевдо-санкции. «Санкции нужны для того, чтобы опустить всех своих так называемых партнеров по западному блоку, но только не себя. Потому что про свои интересы они не забывают», — добавил он.