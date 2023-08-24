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13:45, 24 августа 2023Россия

США назвали зависимыми от одного российского ресурса

Депутат Селезнев заявил, что США не смогут отказаться от урана из России

Фото: George Frey / Reuters

Без российского урана работа американских объектов, которые зависят от ядерного топлива, невозможна, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил резкое увеличение закупки российского сырья со стороны США.

Депутат отметил, что увеличение закупки ядерного топлива у России лишний раз подтверждает, что США создают псевдо-санкции.

«Санкции нужны для того, чтобы опустить всех своих так называемых партнеров по западному блоку, но только не себя. Потому что про свои интересы они не забывают», — добавил он.

По словам Селезнева, США прекрасно понимают, что на сегодняшний день полностью отказаться от российского урана они не смогут.

«Россия контролирует до 40 процентов всех мировых запасов урана прямо или косвенно. Поэтому мы с самого начала спокойно относились к тому, что нам грозили санкциями против нашей атомной промышленности, в том числе против сырья», — объяснил парламентарий.

Американские спекулянты не упустят возможности и на этом тоже заработать, как они заработали на изменении поставок топлива. Ничего в мире с этой точки зрения не меняется

Валерий Селезневпервый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике

Ранее стало известно, что США резко увеличили закупки урана-235 у России. Объемы поставок ядерного топлива выросли в 2,2 раза.

За первые шесть месяцев 2023 года отгрузки топлива увеличились с 188 до 416 тонн — это максимальный показатель с 2005 года. США заплатили за поставки 696,5 миллиона долларов – это рекорд с 2002 года.

В конце июля мировые цены на ядерное топливо стали расти после вооруженного переворота в Нигере и отказа военного руководства страны поставлять уран во Францию.

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    Алена Шевченко
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