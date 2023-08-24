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07:58, 24 августа 2023Экономика

США резко увеличили закупки ядерного топлива у России

РИА Новости: США вдвое увеличили закупку урана у России

Фото: Benoit Tessier / Reuters

США резко увеличили закупки урана-235 у России. Объемы поставок ядерного топлива выросли в 2,2 раза, со ссылкой на данные американской службы статистики сообщает РИА Новости.РИА Новости.

За первые шесть месяцев 2023-го отгрузки увеличились со 188 до 416 тонн — это максимальный показатель с 2005 года. За поставки США заплатили 696,5 миллиона долларов, что является рекордом с 2002 года. За год поставки в денежном выражении выросли в 2,5 раза, а доля России на рынке ядерного топлива для США увеличилась с 13 до 32 процентов.

Россия не единственная, кто увеличил поставки урана для американских клиентов. Так, в тройку крупнейших контрагентов вошли Британия, отгрузившая топлива на 319 383,1 миллиона долларов (почти 18 процентов рынка) и Франция с результатом в 319 миллионов долларов (15 процентов).

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Мировые цены на ядерное топливо стали расти после вооруженного переворота в Нигере и отказа военного руководства страны поставлять уран во Францию. При этом ранее представитель Еврокомиссии Адальбер Янц заявил, что конфликт в Нигере не создаст проблем с поставками урана в страны Европы «ни в ближайшее время, ни в долгосрочной перспективе» ввиду достаточных запасов и большой конкуренции на рынке.

За неделю фунт радиоактивного металла подорожал с 56,15 до 56,25 доллара. По словам представителей рынка, незначительный рост объясняется продолжением добычи этого радиоактивного металла в Нигере. седьмой по величине в мире стране-производителе, а также продажей топлива по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой. Аналитики считают, что в ближайшие недели стоимость урана может увеличиться, «учитывая общий жесткий баланс спроса и предложения» на рынке.

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    Вячеслав Агапов
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