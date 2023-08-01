Цены на уран начали расти после приостановки экспорта из Нигера во Францию

Цены на уран начали расти после военного переворота в Нигере. Об этом со ссылкой на данные исследовательской фирмы UxC сообщает Reuters.

Специалисты отметили незначительное увеличение стоимости, что объясняется продолжением добычи этого радиоактивного металла в седьмой по величине в мире стране-производителе. Цена выросла с 56,15 доллара за фунт неделей ранее до 56,25 доллара. Однако консалтинговая компания заявила, что стоимость урана еще может увеличиться в ближайшие недели. За последние три года цена широко используемого для ядерной энергетики сырья удвоилась, при этом она все еще значительно ниже достигнутого в 2007 году пика в 140 долларов.

Французская компания по производству ядерного топлива Orano, которая управляет урановыми рудниками в Нигере, заявила после переворота, что ее деятельность продолжается. Позднее фирма подтвердила свои слова, добавив, что работе предприятий не помешает возможная эвакуация Францией своих граждан, так как 99 процентов сотрудников Orano в стране являются гражданами Нигерии.

Президент UxC Джонатан Хинце отметил, что на данный момент цена на уран изменилась незначительно еще и потому, что Orano продает сырье по долгосрочным контрактам. «Мы вполне можем увидеть более серьезные последствия в ближайшие дни и недели. Все указывает на то, что это послужит катализатором для повышения цен на уран, учитывая общий жесткий баланс спроса и предложения в настоящее время», — сказал он.

Военные, захватившие власть в Нигере, решили приостановить экспорт урана и золота во Францию 31 июля. Представители мятежников также обвинили Францию в желании организовать военную интервенцию и восстановить власть свергнутого президента Мохамеда Базума. «У нас есть уран, алмазы, золото, нефть, а мы живем как рабы? Нам не нужны французы для нашей безопасности», — подчеркнул один из участников мятежа.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Адальбер Янц заявил, что государственный переворот в Нигере не создаст проблем с поставками урана в страны Европы «ни в ближайшее время, ни в долгосрочной перспективе». По его мнению, решение Нигера не угрожает энергетике региона, так как в Евросоюзе достаточно запасов урана, чтобы пережить краткосрочные перебои с поставками, а на мировом рынке достаточно месторождений, чтобы закрыть потребности ЕС в этом виде топлива в будущем.