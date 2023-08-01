В Европе оценили отказ Нигера поставлять уран

Еврокомиссия: госпереворот в Нигере не приведет к проблемам с поставками урана

Государственный переворот в Нигере не создаст проблемы с поставками урана в страны Европы «ни в ближайшее время, ни в долгосрочной перспективе». Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальбер Янц, его слова приводит РИА Новости.

Отказ Нигера от поставок не угрожает энергетике региона, так как в Евросоюзе достаточно запасов урана, чтобы пережить краткосрочные перебои с поставками. В то же время на мировом рынке достаточно месторождений, чтобы закрыть потребности ЕС в этом виде топлива в будущем, добавил Янц.

Мятеж в Нигере произошел в ночь на 27 июля. Военные свергли президента Мохамеда Базума, а новым главой государства объявили лидера «Национального совета по защите отечества».

Нигер является седьмым по величине производителем урана. Африканская страна обеспечивает 15-17 процентов поставок урана для нужд АЭС во Франции. После захвата власти военные решили приостановить экспорт урана и золота в республику. Париж обвинили в желании организовать военную интервенцию и восстановить власть свергнутого президента.

По словам директора АНО «Атоминфо-центр» Александра Уварова, приостановка экспорта урана из Нигера не окажет немедленного влияния на французскую атомную отрасль — запрет даже не будет для Парижа существенным. В отличие от газа, уран поставляется дискретными партиями, и на случаи перебоев поставок у Франции есть запасы, как это принято в атомной отрасли. Однако если запрет поставок затянется, он создаст риски подорожания топлива на мировых рынках.