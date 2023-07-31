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17:06, 31 июля 2023Экономика

Захватившие власть в Нигере мятежники приостановили экспорт урана во Францию

Mehr News: нигерийские мятежники приостановили экспорт урана и золота во Францию

Фото: Joe Penney / Reuters

Военные, захватившие власть в Нигере, решили приостановить экспорт урана и золота во Францию. Представители мятежников также обвинили Францию в желании организовать военную интервенцию и восстановить власть свергнутого президента Мохамеда Базума, сообщает издание Mehr News.

«У нас есть уран, алмазы, золото, нефть, а мы живем как рабы? Нам не нужны французы для нашей безопасности»,— заявил один из участников мятежа.

Нигер является седьмым по величине производителем урана. Африканская страна, обеспечивает 15-17 процентов поставок урана для нужд АЭС во Франции.

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В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента. Поводом для мятежа стало желание Базума уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками. Новым главой государства объявили лидера мятежного «Национального совета по защите отечества».

По данным Всемирного банка, Нигер — одна из беднейших стран мира. Раньше она получала на развитие около двух миллиардов долларов. Однако после мятежа Евросоюз прекратил финансовую поддержку и «сотрудничество в области безопасности» с государством. США также пригрозили африканской стране прекратить ее финансирование. Сообщество стран Западной Африки заявило, что военных Нигера ждут «все» военные меры, если они не откажутся от власти.

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    Вячеслав Агапов
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