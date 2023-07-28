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17:58, 28 июля 2023Мир

В Нигере лидера мятежников объявили главой государства

В Нигере лидера мятежников объявили президентом и приостановили Конституцию

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

В Нигере лидера мятежного «Национального совета по защите отечества» объявили главой государства, а также приостановили действие Конституции. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на портал ActuNiger.

«Национальный совет по защите отечества" временно возьмет на себя исполнительную и законодательную власть. Президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне», — сказано в заявлении мятежников.

Главой Совета стал командующий президентской гвардией генерал Тчиани. Судя по заявлению, он в дальнейшем определит состав руководящего органа.

Также приостановлено действие конституции от 25 ноября 2010 года и всех связанных с ней институтов.

Ранее глава дипломатии ЕС Боррель допустил приостановку финансовой помощи Нигеру в случае нарушения конституционного строя.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. Сообщается, что поводом для мятежа стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками.

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    Александр Слабиев
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