В Нигере лидера мятежников объявили главой государства

В Нигере лидера мятежников объявили президентом и приостановили Конституцию

В Нигере лидера мятежного «Национального совета по защите отечества» объявили главой государства, а также приостановили действие Конституции. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на портал ActuNiger.

«Национальный совет по защите отечества" временно возьмет на себя исполнительную и законодательную власть. Президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне», — сказано в заявлении мятежников.

Главой Совета стал командующий президентской гвардией генерал Тчиани. Судя по заявлению, он в дальнейшем определит состав руководящего органа.

Также приостановлено действие конституции от 25 ноября 2010 года и всех связанных с ней институтов.

Ранее глава дипломатии ЕС Боррель допустил приостановку финансовой помощи Нигеру в случае нарушения конституционного строя.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. Сообщается, что поводом для мятежа стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками.