В Евросоюзе допустили приостановку финансовой помощи Нигеру

Глава дипломатии ЕС Боррель допустил приостановку финансовой помощи Нигеру

Евросоюз допускает приостановку финансовой помощи Нигеру в случае нарушения конституционного строя в этой стране, заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель. Его слова передает агентство ТАСС.

«Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки». — сказал он.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. Сообщается, что поводом для мятежа стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками.