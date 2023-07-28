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15:20, 28 июля 2023Мир

В Евросоюзе допустили приостановку финансовой помощи Нигеру

Глава дипломатии ЕС Боррель допустил приостановку финансовой помощи Нигеру

Фото: Catay / Shutterstock / Fotodom

Евросоюз допускает приостановку финансовой помощи Нигеру в случае нарушения конституционного строя в этой стране, заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель. Его слова передает агентство ТАСС.

«Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки». — сказал он.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. Сообщается, что поводом для мятежа стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками.

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    Глеб Бажуткин
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