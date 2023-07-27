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15:31, 27 июля 2023Мир

Вооруженные силы Нигера поддержали мятежников

Командование армии Нигера заявило о солидарности с устроившими мятеж военными

Фото: Luc Gnago / Reuters

Командование Вооруженных сил (ВС) Нигера заявило о солидарности с военными, устроившими мятеж в стране. Об этом говорится в заявлении главного штаба армии в Twitter.

«Военное командование (…) решило присоединиться к заявлению cил обороны и безопасности», — сказано в нем.

Решение о поддержке командование приняло после встречи с представителями мятежников. В ВС подчеркнули, что его цель — предотвратить вооруженные конфликты, а также сохранить физическую неприкосновенность президента Нигера Мохамеда Базума и его семьи.

В штабе добавили, что любое вмешательство в происходящее извне может привести к «катастрофическим и непредсказуемым» последствиям. Командование ВС также призвало армию сосредоточиться на борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. По данным издания Jeune Afrique, поводом для мятежа стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани.

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    Варвара Кошечкина
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