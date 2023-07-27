Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 27 июля 2023Мир

Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ. Что известно о мятеже в африканской стране?

Reuters сообщил, что военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ

Фото: ORTN / Reuters

Военные Нигера объявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ государства. Об этом сообщает Reuters.

По национальному телевидению западноафриканской страны выступил полковник Амаду Абдраман в окружении девяти офицеров в военной форме. Он зачитал заявление сил обороны и безопасности.

Положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления

Амаду Абдраманполковник

По его словам, границы страны закрыты и объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена. Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства.

Материалы по теме:
Таинственный мистер Шарп. Как американский ученый написал книгу, ставшую инструкцией для цветных революций по всему миру
Таинственный мистер Шарп. Как американский ученый написал книгу, ставшую инструкцией для цветных революций по всему миру
6 марта 2023
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку. Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку.Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
6 июля 2023

Что известно о мятеже в Нигере

26 июля Reuters сообщил, что охранники президента Нигера удерживают президента Мохамеда Базума в президентском дворце в столице страны — здание с утра было заблокировано военными машинами.

Министерства, расположенные рядом с дворцом, также оказались заблокированы, а сотрудники, находящиеся внутри резиденции лидера страны, не могли попасть в свои кабинеты.

Как отмечает агентство, события напоминают четыре военных мятежа, которые охватили соседние Мали и Буркина-Фасо в период с 2020 года.

По информации издания Jeune Afrique, Мохамед Базум собирался уволить командира президентской гвардии Омара Чиани, из-за чего и начался мятеж.

При этом армия Нигера не поддержала действия президентской гвардии и предъявила бунтовщикам ультиматум. Последние заблокировали президентскую резиденцию и отказались освободить главу государства.

Материалы по теме:
«Наш путь вместе» Как Россия помогает Африке избавиться от неоколониализма
«Наш путь вместе»Как Россия помогает Африке избавиться от неоколониализма
25 марта 2023
«Прежние рецепты не работают» Франция хочет вернуть себе былое влияние в Африке. Как этому мешают Россия и Китай?
«Прежние рецепты не работают»Франция хочет вернуть себе былое влияние в Африке. Как этому мешают Россия и Китай?
1 июня 2023

Реакция мирового сообщества

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Мохамедом Базуом и заявил, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от сохранения демократических принципов правления в Нигере. Заявление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь выразил непоколебимую поддержку президента Мохамеда Базума и демократии в Нигере со стороны Соединенных Штатов. США поддерживают нигерийский народ и международных партнеров в осуждении имеющих место попыток силового захвата власти и подрыва конституционного строя

Госдепартамент США

С Мохамедом Базумом также поговорил генеральный секретарь ООН, он выразил ему поддержку и солидарность, сообщается в Twitter его официального представителя.

Вечером 26 июля в качестве переговорщика в Нигер направился президент Бенина Патрис Талон, об этом рассказал президент Нигерии Бола Тинубу, передает Reuters.

Главы государств провели консультации в Абужде по линии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое решительно осудило попытку захвата власти в Нигере.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ. Что известно о мятеже в африканской стране?

    В Греции потребовали наладить отношения с Россией и прекратить спонсировать Киев

    В России объявили в розыск выдавшую ордер на «арест» Путина судью МУС

    Россиянам перечислили плюсы секса для здоровья

    44-летний мужчина 11 лет снимал видео под юбками школьниц с помощью грузовика

    Искусственный интеллект обвинили в усугублении климатического кризиса

    В Госдуме объяснили слова Зеленского о «деоккупации Крыма» бессильной злобой

    В Госдуме предложили обязать заводчиков платить налоги

    Минэнерго заявил о конкурентоспособности российской нефти в любых условиях

    Украинцам разрешили участвовать в соревнованиях с российскими спортсменами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости