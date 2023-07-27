Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ. Что известно о мятеже в африканской стране?
Военные Нигера объявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ государства. Об этом сообщает Reuters.
По национальному телевидению западноафриканской страны выступил полковник Амаду Абдраман в окружении девяти офицеров в военной форме. Он зачитал заявление сил обороны и безопасности.
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По его словам, границы страны закрыты и объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена. Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства.
Что известно о мятеже в Нигере
26 июля Reuters сообщил, что охранники президента Нигера удерживают президента Мохамеда Базума в президентском дворце в столице страны — здание с утра было заблокировано военными машинами.
Министерства, расположенные рядом с дворцом, также оказались заблокированы, а сотрудники, находящиеся внутри резиденции лидера страны, не могли попасть в свои кабинеты.
Как отмечает агентство, события напоминают четыре военных мятежа, которые охватили соседние Мали и Буркина-Фасо в период с 2020 года.
По информации издания Jeune Afrique, Мохамед Базум собирался уволить командира президентской гвардии Омара Чиани, из-за чего и начался мятеж.
При этом армия Нигера не поддержала действия президентской гвардии и предъявила бунтовщикам ультиматум. Последние заблокировали президентскую резиденцию и отказались освободить главу государства.
Реакция мирового сообщества
Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Мохамедом Базуом и заявил, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от сохранения демократических принципов правления в Нигере. Заявление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Госсекретарь выразил непоколебимую поддержку президента Мохамеда Базума и демократии в Нигере со стороны Соединенных Штатов. США поддерживают нигерийский народ и международных партнеров в осуждении имеющих место попыток силового захвата власти и подрыва конституционного строя
С Мохамедом Базумом также поговорил генеральный секретарь ООН, он выразил ему поддержку и солидарность, сообщается в Twitter его официального представителя.
Вечером 26 июля в качестве переговорщика в Нигер направился президент Бенина Патрис Талон, об этом рассказал президент Нигерии Бола Тинубу, передает Reuters.
Главы государств провели консультации в Абужде по линии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое решительно осудило попытку захвата власти в Нигере.