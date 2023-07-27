Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ. Что известно о мятеже в африканской стране?

Reuters сообщил, что военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ

Военные Нигера объявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ государства. Об этом сообщает Reuters.

По национальному телевидению западноафриканской страны выступил полковник Амаду Абдраман в окружении девяти офицеров в военной форме. Он зачитал заявление сил обороны и безопасности.

Положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления Амаду Абдраман полковник

По его словам, границы страны закрыты и объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена. Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства.

Что известно о мятеже в Нигере

26 июля Reuters сообщил, что охранники президента Нигера удерживают президента Мохамеда Базума в президентском дворце в столице страны — здание с утра было заблокировано военными машинами.

Министерства, расположенные рядом с дворцом, также оказались заблокированы, а сотрудники, находящиеся внутри резиденции лидера страны, не могли попасть в свои кабинеты.

Как отмечает агентство, события напоминают четыре военных мятежа, которые охватили соседние Мали и Буркина-Фасо в период с 2020 года.

По информации издания Jeune Afrique, Мохамед Базум собирался уволить командира президентской гвардии Омара Чиани, из-за чего и начался мятеж.

При этом армия Нигера не поддержала действия президентской гвардии и предъявила бунтовщикам ультиматум. Последние заблокировали президентскую резиденцию и отказались освободить главу государства.

Реакция мирового сообщества

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Мохамедом Базуом и заявил, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от сохранения демократических принципов правления в Нигере. Заявление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь выразил непоколебимую поддержку президента Мохамеда Базума и демократии в Нигере со стороны Соединенных Штатов. США поддерживают нигерийский народ и международных партнеров в осуждении имеющих место попыток силового захвата власти и подрыва конституционного строя Госдепартамент США

С Мохамедом Базумом также поговорил генеральный секретарь ООН, он выразил ему поддержку и солидарность, сообщается в Twitter его официального представителя.

Вечером 26 июля в качестве переговорщика в Нигер направился президент Бенина Патрис Талон, об этом рассказал президент Нигерии Бола Тинубу, передает Reuters.

Главы государств провели консультации в Абужде по линии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое решительно осудило попытку захвата власти в Нигере.

