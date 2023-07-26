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15:44, 26 июля 2023Мир

Нигер охватил мятеж

В Нигере разгорелся военный мятеж из-за отставки командующего гвардией
Мохамед Базум

Мохамед Базум. Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Охранники президента Нигера удерживают президента Мохамеда Базума в президентском дворце в столице страны — здание с утра 26 июля заблокировано военными машинами, сообщили источники Reuters в органах безопасности.

Как отмечает агентство, события напоминают четыре военных мятежа, которые охватили соседние Мали и Буркина-Фасо в период с 2020 года. РИА Новости указывает, что причиной окружения президентского дворца со стороны военных могли стать намерения президента Базума уволить командующего гвардией, генерала Омара Тчиани.

Министерства, расположенные рядом с дворцом, также заблокированы, а сотрудники, находящиеся внутри резиденции лидера страны, не могут попасть в свои кабинеты. При этом офис президента Нигера уже сообщил, что армия страны «не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии».

В апреле 2023 года в Судане произошли вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Последние представляют племенные группировки, при этом обладая большим количеством вооружения.

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    Виктория Кондратьева
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