В Судане вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования

Силы быстрого реагирования Судана заявили об атаке армии на их базу в Хартуме

В Судане вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования (СБР). Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает Al Arabiya.

«Сегодня Силы быстрого реагирования были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме», — сообщили СБР. Уточняется, что суданская армия атаковала всеми видами тяжелого и легкого вооружения.

Как сообщает телеканал, рядом со штабом спецназа раздаются взрывы и стрельба.

Между тем в российском посольстве РИА Новости сообщили, что ситуация в столице Судана на фоне сообщений о росте напряженности остается спокойной.

Ранее вновь было отложено подписание соглашения между военными и гражданскими силами в Судане. Первой датой подписания договора было объявлено 1 апреля, но церемонию перенесли из-за споров между представителями армии под командованием Абдель Фаттаха аль-Бурхана и формированиями СБР под предводительством Мухаммеда Хамдана Дагало.

