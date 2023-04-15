Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 15 апреля 2023Мир

В Судане вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования

Силы быстрого реагирования Судана заявили об атаке армии на их базу в Хартуме

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

В Судане вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования (СБР). Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает Al Arabiya.

«Сегодня Силы быстрого реагирования были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме», — сообщили СБР. Уточняется, что суданская армия атаковала всеми видами тяжелого и легкого вооружения.

Как сообщает телеканал, рядом со штабом спецназа раздаются взрывы и стрельба.

Между тем в российском посольстве РИА Новости сообщили, что ситуация в столице Судана на фоне сообщений о росте напряженности остается спокойной.

Ранее вновь было отложено подписание соглашения между военными и гражданскими силами в Судане. Первой датой подписания договора было объявлено 1 апреля, но церемонию перенесли из-за споров между представителями армии под командованием Абдель Фаттаха аль-Бурхана и формированиями СБР под предводительством Мухаммеда Хамдана Дагало.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Генштабе оценили ход весенней призывной кампании в России
В Судане вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования
Российские видеосервисы получили протоколы от РКН за нарушение закона о ЛГБТ
Юрист назвала максимальный срок подросткам за насилие в уральской спецшколе
Экс-советник Пентагона оценил шансы Украины захватить Крым
Стало известно о набирающей популярность в России районной татуировке
В Севастополе приостановили движение морского транспорта
Маска и Трампа пригласили в Крым
Гранату обнаружили у жилого дома в Москве
Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.