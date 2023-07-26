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17:31, 26 июля 2023Мир

Стали известны причины мятежа президентской гвардии Нигера

Jeune Afrique: президент Нигера Базум собирался уволить командира гвардии Чиани

Фото: Bernd von Jutrczenka / Pool / Reuters

Президент Нигера Мохамед Базум собирался уволить командира президентской гвардии Омара Чиани и из-за этого начался мятеж. Об этом пишет издание Jeune Afrique со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, Базум в соцсетях сообщил, что «части президентской гвардии были вовлечены в антиреспубликанское движение и тщетно пытались заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии».

При этом армия Нигера не поддержала мятеж президентской гвардии и предъявила бунтовщикам ультиматум. Последние заблокировали президентскую резиденцию и отказались освободить Базума.

Также сообщается, что ситуация остается «запутанной», хотя перестрелок удалось избежать.

С утра 26 июля выяснилось, что охранники президента Нигера удерживают Базума в президентском дворце в столице страны — здание с утра 26 июля заблокировано военными машинами. Эти события напоминают четыре военных мятежа, которые охватили соседние Мали и Буркина-Фасо в период с 2020 года.

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    Александр Слабиев
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