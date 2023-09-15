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14:26, 15 сентября 2023Экономика

Цены на уран выросли до максимума за последние 12 лет

FT: цены на уран выросли до 65,5 доллара за фунт и достигли максимума за 12 лет

Фото: Mariana Bazo / Reuters

Цены за уран за последний месяц выросли до максимума за последние 12 лет, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании UxC.

Стоимость сырья достигла 65,5 доллара за фунт (плюс 12 процентов за месяц), что стало рекордным показателем с момента катастрофы на японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима» в 2011 году. Издание отмечает, что рост цен с свидетельствует о мировой тенденции на возрождение ядерной энергетики — правительства стремятся продлить срок службы имеющихся реакторов и рассматривают возможность строительства новых на фоне резкого подорожания газа.

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Также давление на цены на уран оказал недавний переворот в Нигере. Страна добывает около четырех процентов всего мирового урана. При этом Нигер обеспечивает 15-17 процентов поставок урана для нужд АЭС во Франции. После захвата власти военные решили приостановить экспорт урана и золота в республику.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что попытки США отказаться от урана из России пока потерпели неудачу. Компания «Росатом» по-прежнему остается крупнейшим мировым поставщиком урана и по-прежнему снабжает почти четверть из 92 американских ядерных реакторов, а также десятки других АЭС в Европе и Азии. Западные правительства избегают санкций против «Росатома», потому что это рискует нанести больший ущерб их собственной ядерной промышленности и экономике, чем экономике России.

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