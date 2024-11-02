«Газпром» приступил к отбору газа из подземных хранилищ в России. Для чего это нужно?

«Газпром» накопил рекордный уровень запасов газа в российских ПХГ

«Газпром» начал отбор газа из российских подземных хранилищ (ПХГ) с 1 ноября. Это традиционный процесс, который начинается с наступлением холодов. По данным пресс-службы компании, хранилища получили рекордные для этого периода 73,034 миллиарда кубометров газа. «Это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли», — подчеркнули в компании, отметив, что такой объем позволяет успешно справляться с сезонными колебаниями спроса.

ПХГ играют ключевую роль в единой системе газоснабжения. Их можно назвать своеобразной подушкой безопасности, позволяющей оперативно реагировать на сезонные и внезапные колебания спроса. Так, например, при резких похолоданиях «Газпром» может оперативно увеличивать подачу газа потребителям.

В середине октября «Газпром» сообщал о завершении формирования в ПХГ России оперативного резерва газа. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ будет сохранена на рекордном уровне, достигнутом в 2023 году (858,8 миллиона кубометров), уточняли в компании.

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

«Газпром» оценил уровень запасов газа в европейских и украинских хранилищах

Говоря об объемах запасов в ПХГ Европы, в «Газпроме», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), указали, что они не достигли максимальных значений сезонов 2019-2020 и 2023-2024 годов (97,6 и 100,9 миллиарда кубометров соответственно). Так, сейчас в европейских хранилищах 97,1 миллиарда кубометров газа. Это лишь третий результат за всю историю наблюдений. «При этом европейские компании в последней декаде октября перешли в режим отбора газа из созданных за летний сезон запасов. Уже шесть газовых суток европейская сеть ПХГ находилась в состоянии нетто-отбора», — сообщили в компании.

Европа выполнила свою цель по закупкам газа еще в августе, так что текущий уровень заметно превосходит ожидания.

Фото: Costas Baltas / Reuters

На Украине же, по данным поставщика, скопили рекордно мало газа — всего 12,7 миллиарда кубометров с учетом буферного топлива, что является минимальным показателем из наблюдавшихся к началу сезона отбора. Однако в прошлом отопительном сезоне стране понадобилось лишь 6,7 миллиарда кубометров из ПХГ на весь период, уточнил гендиректор «Нафтогаза» Алексей Чернышов. При этом в прошлом году к середине сентября в ПХГ Украине удалось скопить 14,7 миллиарда кубометров топлива.

Названа основная угроза для отопительного сезона на Украине

По прогнозам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, Украина, несмотря на малые запасы топлива, нормально пройдет отопительный сезон за счет падения потребления. Однако он указал, что объемы потребления газа в стране неизвестны, из-за чего делать точные выводы невозможно. Как напомнил эксперт, раньше Украина входила в отопительный сезон примерно с 17-18 миллиардами кубов, но сейчас ситуация иная, так как в республике остановилась часть промышленности, а некоторые территории перешли под контроль России.

Самым страшным сценарием Юшков назвал морозную зиму. В случае низких температур на Украине газ будет потребляться более быстрыми темпами. Угрозой для отопительного сезона на Украине он назвал перекрытие транзита российского топлива.

«Если они реально перекроют транзит российского газа, то получается, что им нужно будет в разгар зимы перенастроить работу всей своей газотранспортной системы. Если транзита не будет, то им нужно будет физически с запада Украины качать по газопроводам в реверсном режиме газ обратно на восток. Труба никогда в истории так не работала — с запада на восток. Она и построена была, и всегда работала с востока на запад», — предупредил аналитик.