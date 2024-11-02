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16:46, 2 ноября 2024Экономика

«Газпром» приступил к отбору газа из подземных хранилищ в России. Для чего это нужно?

«Газпром» накопил рекордный уровень запасов газа в российских ПХГ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liz Hampton / Reuters

«Газпром» начал отбор газа из российских подземных хранилищ (ПХГ) с 1 ноября. Это традиционный процесс, который начинается с наступлением холодов. По данным пресс-службы компании, хранилища получили рекордные для этого периода 73,034 миллиарда кубометров газа. «Это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли», — подчеркнули в компании, отметив, что такой объем позволяет успешно справляться с сезонными колебаниями спроса.

ПХГ играют ключевую роль в единой системе газоснабжения. Их можно назвать своеобразной подушкой безопасности, позволяющей оперативно реагировать на сезонные и внезапные колебания спроса. Так, например, при резких похолоданиях «Газпром» может оперативно увеличивать подачу газа потребителям.

В середине октября «Газпром» сообщал о завершении формирования в ПХГ России оперативного резерва газа. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ будет сохранена на рекордном уровне, достигнутом в 2023 году (858,8 миллиона кубометров), уточняли в компании.

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

«Газпром» оценил уровень запасов газа в европейских и украинских хранилищах

Говоря об объемах запасов в ПХГ Европы, в «Газпроме», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), указали, что они не достигли максимальных значений сезонов 2019-2020 и 2023-2024 годов (97,6 и 100,9 миллиарда кубометров соответственно). Так, сейчас в европейских хранилищах 97,1 миллиарда кубометров газа. Это лишь третий результат за всю историю наблюдений. «При этом европейские компании в последней декаде октября перешли в режим отбора газа из созданных за летний сезон запасов. Уже шесть газовых суток европейская сеть ПХГ находилась в состоянии нетто-отбора», — сообщили в компании.

Европа выполнила свою цель по закупкам газа еще в августе, так что текущий уровень заметно превосходит ожидания.

Фото: Costas Baltas / Reuters

На Украине же, по данным поставщика, скопили рекордно мало газа — всего 12,7 миллиарда кубометров с учетом буферного топлива, что является минимальным показателем из наблюдавшихся к началу сезона отбора. Однако в прошлом отопительном сезоне стране понадобилось лишь 6,7 миллиарда кубометров из ПХГ на весь период, уточнил гендиректор «Нафтогаза» Алексей Чернышов. При этом в прошлом году к середине сентября в ПХГ Украине удалось скопить 14,7 миллиарда кубометров топлива.

Названа основная угроза для отопительного сезона на Украине

По прогнозам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, Украина, несмотря на малые запасы топлива, нормально пройдет отопительный сезон за счет падения потребления. Однако он указал, что объемы потребления газа в стране неизвестны, из-за чего делать точные выводы невозможно. Как напомнил эксперт, раньше Украина входила в отопительный сезон примерно с 17-18 миллиардами кубов, но сейчас ситуация иная, так как в республике остановилась часть промышленности, а некоторые территории перешли под контроль России.

Самым страшным сценарием Юшков назвал морозную зиму. В случае низких температур на Украине газ будет потребляться более быстрыми темпами. Угрозой для отопительного сезона на Украине он назвал перекрытие транзита российского топлива.

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«Если они реально перекроют транзит российского газа, то получается, что им нужно будет в разгар зимы перенастроить работу всей своей газотранспортной системы. Если транзита не будет, то им нужно будет физически с запада Украины качать по газопроводам в реверсном режиме газ обратно на восток. Труба никогда в истории так не работала — с запада на восток. Она и построена была, и всегда работала с востока на запад», — предупредил аналитик.

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