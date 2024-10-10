Энергетик высказался о готовности Украины к отопительному сезону

Украина более-менее нормально пройдет отопительный сезон за счет падения потребления, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».
«У Украины сейчас, по-моему, чуть больше десяти миллиардов кубов газа в ПХГ. С одной стороны, это мало. Раньше они входили в отопительный сезон где-то с 17-18 миллиардами кубов. Но сейчас сложно сказать, насколько это мало для них, насколько это проблема в рамках прохождения отопительного сезона, потому что мы не знаем точных объемов потребления газа на Украине», — высказался Юшков.
По словам аналитика, часть промышленности Украины остановилась еще в 2022 году, а многие компании ушли. Также он отметил, что часть территорий перешла под контроль России, а некоторые украинцы уехали из страны.
«Много тепловых электростанций было уничтожено или повреждено с 2022 года. Поэтому у них упал объем потребления, но упали и запасы газа в ПХГ. И то, и то снизилось, наверное, где-то около баланса они и находятся», — добавил он.
Самое страшное для них было бы, если бы настала морозная зима, потому что электричества бы не хватало, так еще и газ они потребляли бы ускоренно. Но за счет падения потребления они отопительный сезон более-менее нормально пройдут
При этом Юшков сообщил, что угроза для украинского отопительного сезона все же присутствует.
«Если они реально перекроют транзит российского газа, то получается, что им нужно будет в разгар зимы перенастроить работу всей своей газотранспортной системы. Если транзита не будет, то им нужно будет физически с запада Украины качать по газопроводам в реверсном режиме газ обратно на восток. Труба никогда в истории так не работала с запада на восток. Она и построена была, и всегда работала с востока на запад. Поэтому тут возникнут риски отопления и энергоснабжения», — заключил аналитик.
Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что в результате удалось поразить те объекты, которые снабжают Вооруженные силы Украины (ВСУ) горюче-смазочными материалами. О том, где они находились, в оборонном ведомстве информации не привели.