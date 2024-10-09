Минобороны России заявило об ударах по объектам энергетики Украины

Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины

Армия России нанесла удары по объектам энергетики Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, В результате удалось поразить те объекты, которые снабжают Вооруженные силы Украины (ВСУ) горюче-смазочными материалами. О том, где они находились, в оборонном ведомстве информации не привели.

Российские военные также ударили по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 141-м районе боевых действий в зоне СВО. Силы противовоздушной обороны (ПВО), кроме того, сбили переделанную для стрельбы по наземным целям зенитная управляемую ракету ЗРК «С-200» и 68 дронов.