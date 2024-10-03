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12:26, 3 октября 2024Россия

Россия атаковала объекты энергетики на Украине

Минобороны России заявило о поражении объектов энергетики на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали скопления живой силы и военной техники Украины в 146-ти районах.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались о нанесении с 21 по 27 сентября 33-х групповых ударов гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики, которые обеспечивали их работу. Также поражены военные аэродромы, воинский эшелон, места хранения беспилотников и склады с боеприпасами.

19 сентября в Минобороны также сообщили, что российские войска поразили главный центр связи Главного управления разведки ВСУ.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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